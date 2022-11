La guerre – il faudrait dire les guerres… – attire-t-elle toute notre attention? L’interrogation est évidemment rhétorique. Le volume des échanges informationnels contemporains est tellement hypertrophié qu’il laisse des espaces intersidéraux où débattre et commenter la plus futile des affaires comme si l’avenir du monde en dépendait.

L’une des plus belles bulles médiatiques actuelle concerne l’oiseau bleu de Twitter et son nouveau propriétaire, le fantasque Elon Musk. Pas sûr que, comme on l’entend parfois, le patron de Tesla se soit acheté un beau jouet par caprice de nanti. Ne cherche-t-il pas plutôt à investir dans l’une des plateformes de communication les plus denses de l’ère numérique, comme l’avaient fait avant lui les grands patrons de presse du XXe siècle, chacun arborant sa «danseuse»?

Pépiant volatile

Certains formulent la question différemment: l’homme d’affaires parviendra-t-il à détruire rapidement le pépiant volatile? La préoccupation générale est à son comble et ce sont surtout les cris d’orfraie de ceux qui prédisent déjà un grounding de l’entreprise que l’on entend le mieux, trahissant avant tout leur inquiétude pour le petit confort nombriliste que leur procure le site de microblogging.

«Comment faire une petite fortune dans les réseaux sociaux? En commençant par une grande.» Elon Musk sur Twitter

Sans se soucier des dizaines de milliards investis, Elon Musk ne se départit pas de son attitude joviale, twittant avec l’ironie de celui qui vendrait du savon aux Martiens: «Comment faire une petite fortune dans les réseaux sociaux? En commençant par une grande.» Les paris sont ouverts, mais il faut admettre que l’on s’en tape la coquille, parole d’usager de Twitter!

Faire mousser l’info

D’autres paris et motifs de s’en «balek» nous attendent puisque la Coupe du monde de foot s’ouvre ce dimanche au Qatar. Après les chiffres controversés des travailleurs étrangers morts pour la cause du ballon rond, le scandale écologique des stades frigorifiés pour permettre à Mbappé de ne pas trop mouiller le maillot et les appels au boycott aussi crédibles qu’un barbecue saignant de Sandrine Rousseau, la dernière info gouleyante n’a pas manqué de mousser. À deux jours de l’ouverture, les organisateurs ont en effet annoncé qu’il n’y aura pas de bière aux abords des huit stades. Les supporters anglais sont effondrés. Quant aux téléspectateurs, ils s’en tapent. Bravo!

Finissons sur une touche plus élevée qu’une tête de Cristiano Ronaldo. Centenaire de sa mort oblige, Marcel Proust deviendra-t-il enfin un auteur populaire grâce au militantisme des innombrables intellectuels mobilisés par cette cause célébratoire? La réponse est environ 300 fois plus courte que la longueur moyenne d’une phrase de l’auteur défunt: non.

