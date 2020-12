Mauvaise surprise – Qui a volé les cloches des ânes du berger? Fâcheuse découverte ce week-end pour Pascal Eguisier. Au moment de reprendre la route avec ses 800 agneaux, le héros du film «Hiver nomade» a constaté que son barda avait été visité… Frédéric Ravussin

Pascal Eguisier aimerait bien retrouver les cloches de «Turka» et «Pinocchio». SÉBASTIEN GALLIKER

Mauvaise surprise dimanche aux Granges-de-Vesin, dans la Broye fribourgeoise, pour Pascal Eguisier. Alors qu’il s’apprêtait à reprendre le chemin de sa transhumance annuelle avec ses 800 agneaux, le héros du film «Hiver nomade» a découvert que les deux gros grelots de 500 grammes avaient disparu… «C’est un bien précieux, non pas pour leur valeur, mais pour la sécurité qu’elles apportent à mes ânes, qui en ont besoin quand il fait nuit ou dans le brouillard», déplore-t-il.

Le berger s’était arrêté la veille près du départ du parcours Vita pour s’abriter de la neige. «J’ai passé la nuit dans un petit abri de bois rond, dans la forêt. J’avais déchargé mes deux ânes et j’avais décroché leurs cloches pour ne pas qu’elles m’empêchent de dormir…»

«On est venu fouiller dans mes affaires en mon absence.» Pascal Eguisier, berger de transhumance

Depuis 1978, Pascal Eguisier part à la mi-novembre avec son troupeau depuis Cuarny dans le Nord vaudois en direction de Morat selon un itinéraire qui le conduit de point d’herbe en point d’herbe pour faire paître ses bêtes. Des histoires, il en a vécu durant tous ses hivers de transhumance. Mais c’est la première fois que pareille mésaventure lui arrive. «Bon, il y a quelques années, on m’a volé une peau de bison pas très loin de l’école d’ingénieurs d’Yverdon. Les cloches étaient posées avec mon barda. Ce qui signifie qu’on est venu fouiller dans mes affaires en mon absence», soupire-t-il.

Vendredi matin, le soleil baigne la plaine broyarde qui s’étend entre Cugy et Fétigny. Le troupeau est aussi visible que les braiements de Turka et Pinocchio sont sonores. «Vous voyez, ils réclament leurs cloches», souligne le berger, désabusé. S’il concède ne pas transporter d’objets de grande valeur, il souligne en revanche que tout ce qu’il a lui est utile: «Le geste est vraiment stupide et ridicule.»

Un «point de collecte»

Pascal Eguisier garde néanmoins espoir en cette période de l’Avent. Notamment parce qu’on lui a déjà proposé de lui prêter des cloches. Il invite néanmoins le voleur – ou la personne qui tomberait par hasard sur deux cloches abandonnées – à les déposer à Franex 16, sur la commune de Murist. Bien sûr, on n’est ni à Rome, ni à Pâques, mais qui sait, peut-être qu’à l’approche de Noël, les cloches se rendent dans la Broye?