Avis de disparition – Qui a vu cet homme? La police genevoise recherche Bernard C., gravement malade, qui n’a plus donné signe de vie, ni à son entourage, ni aux services de l’État. DKL

DR

La police genevoise a lancé un avis de recherche au sujet de Bernard C, né le 18 août 1962, de nationalité Suisse. Gravement malade et se trouvant dans un état de forte désorientation, cet homme aurait pu se rendre à l’étranger, subitement et sans raison particulière, précise le communiqué.

Selon le signalement donné, Bernard C. est un homme blanc, de corpulence mince, mesurant 180 à 186 cm, portant des cheveux courts grisonnants, et avec un timbre de voix effacé en raison de sa maladie. Les personnes l’ayant aperçu sont priées de contacter la police judiciaire au 022 / 427 75 10 ou d’appeler les services d’urgences au 112 ou au 117.

