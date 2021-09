Succession de Broulis et Leuba - Qui accompagnera Christelle Luisier sur le ticket PLR?

Afficher plus

VANESSA CARDOSO

Frédéric Borloz

Né en 1966 – Aigle

Atouts Il est le seul à avoir dirigé un exécutif communal… et pendant quinze ans. En parallèle, il a été député, chef de groupe, et a rejoint le Conseil national en 2015. Premier président du PLR depuis la fusion des libéraux et radicaux en 2012, ce comptable a passé six ans à la tête d’un parti qu’il connaît sur le bout des doigts. Et à travers lui, le canton.

Handicaps Il n’est pas un élu fédéral incontournable. Contemporain de Pascal Broulis, il n’incarne pas la nouvelle génération.