Tribunal de l’Est vaudois – Qui assumera l’ardoise fantôme des travaux controversés? Depuis plus de dix ans, deux familles de la Riviera sont dos à dos autour d’un chantier mené par les uns dans un restaurant loué par les autres. Chronique d’une rancœur sans fin. Flavienne Wahli Di Matteo

Le Tribunal de police de l’Est vaudois n’a pas cru à la version des prévenus, qui disaient avoir reçu commande des travaux par leur propriétaire. Leurs mises aux poursuites étaient donc abusives. CHANTAL DERVEY/24 HEURES

Le litige traîne depuis si longtemps que, désormais, l’un de ses protagonistes est décédé. Dos à dos, deux familles de la Riviera occupent la justice pénale et civile depuis plus d’une décennie, chaque dossier terminant sa course sur les pupitres du Tribunal fédéral. «Nous sommes ici parce que nous ne savons comment arrêter cette machine à nuire», se désole Me Jérôme Bénédict, avocat des plaignants.