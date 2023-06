Neutralité en question – Qui boycottera l’allocution de Zelensky? Une partie de la droite est divisée sur l’intervention du président ukrainien. Outre les élus UDC, le PLR Daniel Ruch manquera à l’appel jeudi. Simone Honegger

Le président Volodymyr Zelensky est un habitué des vidéoconférences. En novembre dernier, il s’adressait au parlement polonais. Keystone/EPA/Albert Zawada

Volodymyr Zelensky s’exprimera devant le parlement en visioconférence ce jeudi à 14 h. Sans surprise, ce sont les élus UDC qui sont les plus opposés au fait de participer à l’événement. Mardi passé, le groupe a tenté de faire passer une motion d’ordre pour annuler la visioconférence par respect de la neutralité et des institutions (le chef de l’État ukrainien devrait s’adresser au Conseil fédéral et non au parlement). Résultat: la proposition a été balayée par 128 voix contre 58. Aux côtés de l’UDC, quatre PLR ont suivi, dont le vaudois Daniel Ruch. De son côté, Jacqueline de Quattro s’est abstenue, comme trois autres de ses collègues de parti dont l’ancienne présidente du PLR Suisse Petra Gössi.