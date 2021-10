L’invité - Qui défend le bien commun au Mormont, au juste?

L’affaire de la «zone à défendre» (ZAD) du Mormont continue à alimenter régulièrement le courrier des lecteurs de «24 heures», en des termes généralement très sévères, voire haineux. Il est probable qu’au-delà de ce qui s’est passé sur le terrain, c’est-à-dire pas grand-chose, c’est une sorte de rupture de l’ordre social qui a formidablement dérangé, à l’image des actions «coup-de-poing» d’Extinction Rebellion: nous n’avons pas l’habitude de tels mouvements spontanés, hors cadre, hors partis, ni annoncés ni dûment autorisés. Bref, ingérables!

Que reproche-t-on donc à ces militants d’un genre nouveau, forts d’une conscience écologique aiguë et d’une belle motivation politique? Des choses qui relèvent d’une désolante petitesse, d’une triste mesquinerie, au regard des enjeux mis en évidence par leur action en faveur de la défense du Mormont. Leur évacuation par la police aurait coûté cher au contribuable; ils auraient commis quelques dégâts à la forêt et, surtout, laissé du «cheni» sur les lieux. Comme si on avait le temps de passer l’aspirateur lorsqu’une troupe de Robocops vous tombe dessus!

On ferait mieux de s’intéresser aux bizarreries qui ont marqué ces événements. Par exemple, cette grêle de sanctions pénales très lourdes (prison ferme) et surtout immédiates, sans enquête ni procès, alors qu’habituellement une sanction pénale ne tombe qu’après des années d’instruction et de procédure. Cela fait davantage penser à la Biélorussie qu’à la Suisse!

Et puis cette démolition par Holcim de la maison occupée par les zadistes, sans mise à l’enquête ni consultation de la Commune et du Canton. Rien à redire, a conclu l’État. Quand on connaît le côté férocement procédurier des services de l’aménagement du territoire, ce passe-droit est surprenant, pour le moins.

Mais certes, le lobby du béton bénéfice de davantage de droits que le simple propriétaire foncier. Il a même le droit de dévaster un élément majeur du patrimoine de tous les Vaudois, le Mormont, avec la bénédiction de l’État.

Un coût dérisoire

Et c’est là qu’il faut comparer les chiffres: le coût de l’évacuation des zadistes par la police est dérisoire par rapport au coût de la destruction programmée d’une partie du Mormont, un coût littéralement incalculable, puisqu’il s’agit d’un patrimoine unique et irremplaçable, aussi bien sur le plan des richesses naturelles que de la protohistoire de la population vaudoise, et de l’harmonie de nos paysages – ou de ce qu’il en reste.

Les zadistes n’ont certes pas agi en toute légalité, ils n’ont pas mis les formes, ils n’ont pas demandé la permission d’agir. Mais ils ont défendu, avec conviction et leurs modestes moyens, le bien commun. Oui, le bien commun. Nos partis institutionnels peuvent-ils en dire autant, alors que le patrimoine est sacrifié sous leur regard indifférent?

Philippe Barraud Afficher plus Journaliste indépendant

