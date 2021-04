Votations du 13 juin – Qui des villes ou des campagnes paiera la facture du CO 2 ? Pour réduire les émissions, la révision introduit des taxes sur le mazout, l’essence ou les vols. Le point sur les gagnants et les perdants. Florent Quiquerez

Qui des villes (ici une vue de Zurich) ou des campagnes paiera le plus lourd tribut à la loi CO 2 ? Keystone

Il y a d’un côté la lutte contre le réchauffement climatique, de l’autre son effet sur le porte-monnaie. Entre partisans et opposants à la nouvelle loi sur le CO 2 , la guerre des chiffres fait rage sur les nouvelles taxes sur l’essence, le chauffage ou les vols.

Conseillère fédérale chargée du dossier, Simonetta Sommaruga parle d’un coût supplémentaire annuel de 100 francs pour une famille de quatre personnes. En cas de comportement vertueux, la facture pourrait même être allégée, voire réduite à néant.

Foutaises, rétorquent les opposants, pour qui la facture sera bien plus chère. L’UDC parle d’un surcoût pouvant atteindre 1000 francs par an pour une famille de quatre personnes. Les habitants des campagnes étant ceux qui souffriraient le plus.