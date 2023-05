Montée en Super League – Qui du LS ou du SLO aura le sourire ce samedi soir? Un point suffira, ce samedi à Aarau, au club de la Tuilière pour retrouver l’élite. Son voisin devra, lui, battre largement Bellinzone et espérer un faux pas de la bande à Magnin pour monter directement. André Boschetti

Anthony Braizat et Ludovic Magnin n’auront pas besoin de motiver leurs joueurs avant une dernière échéance qui leur ouvrira peut-être les portes de la Super League. KEYSTONE

«Un fauteuil pour deux». En 1983, dans la savoureuse comédie de John Landis, féroces concurrents dans un premier temps, Dan Aykroyd et Eddie Murphy avaient conclu leurs aventures bras dessus bras dessous et avec le sourire. Ce samedi, peu avant 20 h, il n’y aura malheureusement qu’un heureux et aucune complicité entre Ludovic Magnin et Anthony Braizat. Mais le «perdant» de ce duel pourrait tout de même avoir droit à une séance de rattrapage, sous la forme d’un barrage face au cancre de Super League (Sion ou Winterthour). Le conditionnel ne concerne toutefois que le second et son Stade Lausanne Ouchy qui reste sous la menace de Wil et Aarau s’il ne l’emporte pas face à Bellinzone.