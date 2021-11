Nomination – Qui est la Genevoise qui reprend les rênes de la culture? Carine Bachmann est la future directrice de l’Office fédéral de la culture. Elle succédera à Isabelle Chassot, élue au Conseil des États. Portrait. Florent Quiquerez

Carine Bachmann prendra officiellement ses fonctions le 1 er février 2022. Keystone

Carine Bachmann? «Je la connais très bien.» Lorsqu’on lui annonce le nom de la nouvelle directrice de l’Office fédéral de la culture, Delphine Klopfenstein Broggini sourit. Nous pensions la faire réagir en tant que présidente des Verts genevois, parti de la nouvelle directrice, nous découvrons qu’elles sont amies. «C’est quelqu’un d’enthousiaste, qui a un côté volontaire et motivant.»

Carine Bachmann est donc la perle rare dégotée par le Conseil fédéral pour remplacer Isabelle Chassot, qui après huit ans passés à la tête de l’OFC est retournée à la politique. «Je me réjouis de collaborer avec elle, lance Alain Berset, son ministre de tutelle. Elle a une très vaste expérience du monde culturel, politique, associatif et de l’administration, et dispose d’un important réseau.»