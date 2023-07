Ils ont frappé, contraint ou humilié leur épouse, époux ou partenaire. Et ils sont de plus en plus nombreux à se présenter au Centre Prévention de l’Ale, censé briser la spirale des violences conjugales. Le nombre d’auteurs suivis par la structure (active à Lausanne, Bex et Yverdon) a plus que doublé entre 2017 et 2022.

De quoi s’enthousiasmer en imaginant que les mœurs changent? Que la plupart de ces hommes (85% des suivis du Centre de l’Ale) et de ces femmes se ruent sur le programme qui leur permettra de ne plus violenter? Malheureusement, la réalité raconte autre chose.

Ce ne sont pas les auteurs qui ont changé, c’est la loi. Le texte vaudois, entré en vigueur en 2018, oblige ceux qui font l’objet d’une expulsion de domicile à un entretien au Centre de l’Ale. Celui-ci dure une heure. D’après les statistiques, un quart des astreints n’y vont pas et, parmi ceux qui s’y rendent, deux tiers s’en contentent, n’imaginant pas un suivi à plus long terme. Surtout, la plupart sont «réfractaires quand ils arrivent».

Comment imaginer aller de l’avant, en si peu de temps, avec quelqu’un qui se présente à reculons? Il faut du temps pour que les auteurs acceptent de faire un travail sur eux-mêmes. La violence ne disparaît pas, elle se désapprend, proactivement et en plusieurs leçons. Un processus tellement complexe qu’il reste impossible de mesurer précisément le «taux de réussite» des programmes de prévention.

Ce qui n’empêche pas les spécialistes de constater que la violence – au minimum physique – «cesse assez vite après un accompagnement». Raison pour laquelle le Centre de l’Ale milite pour un passage à trois entretiens obligatoires dans le cadre de l’évaluation de la Loi vaudoise, prévue cette année.

Cité en exemple pour sa prise en charge des victimes, Vaud a également été pionnier vis-à-vis des auteurs en introduisant le principe du «Qui frappe part».

Force est de constater - et l’enchaînement de féminicides qu’a récemment connu le canton le souligne - que ces outils ne sont pas suffisants. Il s’agit désormais de contraindre réellement les auteurs. Avec, pour commencer, un «Qui frappe part en suivi longue durée».

