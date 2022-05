Votations fédérales du 15 mai – Qui peut donner quels organes en Suisse? Consentement ou pas, un prélèvement ne peut être effectué que dans certaines conditions. Explications en cinq points. Caroline Zuercher

Pour s’annoncer comme donneur potentiel, aucun examen médical ne doit être fait. En revanche, les organes sont examinés avant une transplantation. KEYSTONE / Christian Beutler

Quels organes peuvent être donnés?

En 2021, 484 organes émanant de donneurs décédés ont été transplantés en Suisse. Le rein arrive en tête (243), suivi du foie (148), du poumon (42), du cœur (33), du pancréas ou de ses îlots (17) et de l’intestin grêle (1). Il est aussi possible de donner des tissus, comme la cornée, les valves cardiaques et des vaisseaux sanguins.