Editorial - Qui portera le coup fatal aux voyages transfrontaliers en car?

Si le gros de la tempête Covid-19 semble passé pour les entreprises qui rencontraient déjà des difficultés avant la crise sanitaire, comme le relevait en juin Credit Suisse, l’heure n’est pas à la fête. C’est le cas de Carlyne, la société de Raoul De Carvalho qui témoigne dans nos colonnes. Actif dans les voyages entre la Suisse et le Portugal, l’autocariste subissait déjà avant la pandémie la concurrence des vols bon marché et des sociétés étrangères autorisées par l’Office fédéral des transports à effectuer des trajets semblables.

Le Covid pourrait porter le coup fatal à Carlyne. Mais si cela arrive, il sera faux de dire que le virus a mis à terre un modèle d’affaires florissant. Ou que c’est uniquement la faute de l’OFT qui aurait dû mieux protéger les acteurs suisses de la branche face aux concurrents européens. Il serait plus juste d’admettre que les bus longue distance – on parle ici de trajets de près de 2000 kilomètres – ne trouvent plus leur public. Et qu’ils pâtissent aussi de ce que la crise nous fait en profondeur.

Car, comme le virus, nous avons changé en un an et demi de pandémie. Nous sommes tous devenus plus hygiéniques, suspicieux de l’état de santé de l’autre. Souvent même malgré nous. Qui n’a pas lancé un regard à celui qui toussait dans son masque? Qui ne s’est pas retrouvé démuni face au flacon de désinfectant vide à l’entrée d’un commerce?

L’une des premières leçons enseignée au début de cette crise, c’était de se méfier des espaces confinés et bondés. Dès lors, comment envisager sereinement un voyage de vingt-quatre heures dans un habitacle de bus potentiellement partagé avec 50 autres passagers?

