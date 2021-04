Astronomie – La Nasa choisit SpaceX pour retourner sur la Lune La société d’Elon Musk a coiffé au poteau celle de Jeff Bezos, Blue Origin, pour envoyer les prochains astronautes américains sur la Lune.

Le prototype Starship SN10, ici en mars 2021. AFP

La Nasa a choisi SpaceX pour envoyer les prochains astronautes américains sur la Lune, une première depuis 1972, a annoncé l’agence spatiale vendredi, accordant une victoire majeure à l’entreprise d’Elon Musk. Le contrat de 2,9 milliards de dollars (2,67 milliards de francs) concerne le prototype de vaisseau spatial Starship, qui est testé dans un site de SpaceX au Texas.

«Aujourd’hui, je suis très enthousiaste, et nous sommes tous très enthousiastes d’annoncer que nous avons attribué à SpaceX le développement de notre système d’alunissage», a déclaré Lisa Watson-Morgan, responsable de ce programme à la Nasa.

SpaceX a devancé Dynetics et la société Blue Origin, de Jeff Bezos, et devient le seul fournisseur du système, une rupture par rapport au passé, car la NASA choisissait souvent plusieurs entreprises en cas d’échec de l’une d’entre elles. Selon des analystes du secteur, cette décision conforte l’entreprise d’Elon Musk, créée en 2002 dans le but de conquérir Mars, dans sa place de partenaire privilégié de la Nasa dans le secteur privé.

L’an dernier, SpaceX est devenue la première entreprise privée à envoyer avec succès une équipe à bord de la Station spatiale internationale, redonnant aux Américains la capacité d’accomplir cet exploit, pour la première fois depuis la fin du programme de navettes spatiales «Shuttle».

Seulement des prototypes pour l’instant

SpaceX a présenté son vaisseau spatial réutilisable Starship, conçu pour transporter des équipages nombreux et des cargaisons importantes pour de longs voyages dans l’espace, et qui peut atterrir debout. Des prototypes de la fusée sont actuellement à l’essai dans le Texas, mais les quatre tentatives de vols se sont pour l’instant toutes conclues par des explosions.

Dans le cadre du programme Artémis, qui vise à renvoyer des hommes sur la Lune, la Nasa veut utiliser la fusée lourde SLS (Space Launch System) pour lancer quatre astronautes à bord d’une capsule Orion, qui s’amarrera ensuite à une station orbitale lunaire appelée Gateway. La fusée Starship attendrait, prête à recevoir deux membres de l’équipage pour la dernière étape du voyage vers la surface de la Lune.

L’idée est que la station Gateway serve d’intermédiaire, mais pour la mission initiale, Orion pourrait s’amarrer directement à Starship, a déclaré Lisa Watson-Morgan. Les astronautes passeraient ensuite une semaine sur la lune, avant d’embarquer sur la fusée Starship pour retourner en orbite lunaire, et revenir sur Terre à bord d’Orion. En parallèle, SpaceX ambitionne de combiner son vaisseau spatial Starship avec sa fusée Super Heavy, afin de créer un engin de 120 mètres de haut, le plus puissant véhicule de lancement jamais déployé.

Calendrier assoupli sous Joe Biden

L’Homme a posé le pied sur la Lune pour la dernière fois en 1972, avec le programme Apollo. La NASA veut y retourner, et établir une présence durable avec une station spatiale lunaire, afin de tester de nouvelles technologies qui ouvriront la voie à une mission avec équipage vers Mars.

En 2019, Mike Pence, alors vice-président, avait mis la Nasa au défi de faire atterrir la première femme et le prochain homme sur la Lune d’ici 2024, mais il est probable que ce calendrier soit assoupli sous la présidence de Joe Biden. L’administration du président démocrate a aussi annoncé un nouvel objectif, celui d’envoyer la première personne issue d’une minorité ethnique sur la Lune dans le cadre du programme Artémis.

