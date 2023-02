Élection présidentielle au Nigeria – «Qui pourrait sauver le pays de cette impasse?» À la veille du scrutin, une pénurie de liquidités s’ajoute aux maux économiques qui minent le pays le plus peuplé d’Afrique. Épuisés par la crise, les habitants sont tentés par l’abstention. Margaux Solinas - Lagos

Faute d’argent, de nombreuses familles ne peuvent plus payer la cantine de leurs enfants, obligatoire pour pouvoir les inscrire à l’école. Lagos, 21 février 2023. SADAK SOUICI

Des étincelles fusent d’un poste à souder au carrefour de Yaba Onike, un quartier de la mégalopole de Lagos. Muffty, 33 ans, observe du coin de l’œil ses employés. La sueur perle sur leurs torses nus. Leurs visages concentrés derrière d’épaisses lunettes de soleil semblent impassibles. «Je suis obligé de vivre au jour le jour, je ne suis plus capable de subvenir à mes besoins», s’exaspère Muffty. Dans sa petite entreprise qui fabrique des fenêtres et des portes, 7 employés sur 13 se font porter pâle depuis quelques jours. «Ils n’ont même pas besoin de venir. Je ne suis pas en mesure de les payer et les commandes se font à crédit, mes clients ne me paient plus.»