Éditorial - Qui sauvera la planète?

À la COP26 de Glasgow, ils étaient 195 pays à cogiter, alors que la rue critiquait le blabla de tout ce petit monde. Au bal des chefs d’États et des délégués succédera ce week-end l’annonce d’une feuille de route finale. Elle sera probablement à l’image de la surenchère des déclarations: on voudra faire plus, plus vite, et tous ensemble.

Ensemble oui, mais ni les pays africains qui émettent quelques pour-cent des émissions de gaz à effet de serre ni les archipels du pacifique qui ont les pieds dans l’eau n’ont la solution pour freiner le réchauffement climatique. L’issue, s’il y en a une, viendra de l’Inde, la nouvelle Chine en termes démographique et économique. Le pays tapisse ses villes et campagnes de panneaux solaires et a fait des énergies renouvelables son salut, alors que d’autres se tâtent encore.

La solution viendra des États-Unis et de la Chine, les frères ennemis qui mettront de côté leurs divergences sur ce sujet crucial. Dans une déclaration commune à Glasgow, Pékin et Washington viennent de démontrer que c’est faisable. Elle viendra de l’Europe si les 27 arrivent à tracer une voie unie derrière le Green deal. Elle viendra un jour de la Russie et de l’Australie, lorsque la violence et la répétition des feux de forêts pousseront les populations de ces pays à exiger un changement de politique de leur gouvernement progaz et procharbon.

Glasgow ne sera certainement pas la COP de la dernière chance. Il y en aura d’autres. D’autres promesses, d’autres manifestations, d’autres efforts plus ou moins sincères pour s’en sortir. Mais ce sont surtout les efforts et les négociations entre les cinq grands émetteurs de la majeure partie du CO₂ qui continueront de décider du sort de la planète. Espérons pour nous tous qu’ils soient bien inspirés.

Virginie Lenk est journaliste à la rubrique internationale depuis 2019, spécialiste de l'environnement. Elle a travaillé auparavant à la RTS. Plus d'infos

