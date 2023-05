Football – Qui se cache derrière le sauveur du Stade Nyonnais? Parce que Michaël Palma en est devenu l’actionnaire majoritaire, le club de la Côte a pu obtenir sa licence et sa promotion en Challenge League à la dernière minute. Florian Vaney

Michael Palma (à gauche) lorsqu’il avait succédé à Pierre-Alain Brodard à la présidence d’Étoile Carouge, en 2018. TDG

Mercredi encore, la situation du Stade Nyonnais paraissait compromise. Il se murmurait que la Commission de recours n’avait toujours pas obtenu les documents que les Stadistes devaient lui soumettre pour obtenir sa licence de jeu pour la Challenge League. À quelques heures de la décision finale tombée vendredi, le club de la Côte arrivait au bout de son contre-la-montre.

C’est vraisemblablement tard ce soir-là que Nyon a finalisé et envoyé son dossier, avant d’aller visiblement le défendre en personne à Berne le lendemain. Pari gagnant, puisque l’actuel 2e de Promotion League a reçu son sésame, après avoir été recalé en première instance il y a un mois à cause de la proximité familiale entre Sassoun Sirmakes, alors co-président du Stade Nyonnais, et Vartan Sirmakes, son père, boss de Stade Lausanne Ouchy. Voilà le pensionnaire de Colovray promu en Challenge League après une saison admirable sur le plan sportif.

Ce retournement de situation, les Nyonnais le doivent à un homme: Michaël Palma. C’est vers lui que le club s’est finalement tourné au moment de chercher un nouvel actionnaire majoritaire et de prouver à la Swiss Football League la disparition de tout conflit d’intérêts. La SFL a validé la manœuvre, ouvrant donc enfin les portes de la Ligue nationale au Stade Nyonnais. Mais qui est Michael Palma, sauveur providentiel des Jaune et Noir?

Il a dirigé et dépensé pour Étoile Carouge

C’était entre 2018, après les 14 années de l’ère Pierre-Alain Brodard, et 2020, date de l’arrivée d’Olivier Doglia, président actuel des Stelliens. Durant la présidence de Michael Palma, le club de la Fontenette a fêté sa dernière promotion, en Promotion League. À son arrivée, le Lausannois promettait d’éponger une partie des 170’000 francs de dettes au passif du club. Selon un rapport de trésorerie du club en 2020, Palma aurait sorti 300’000 francs de sa poche pour remettre les comptes carougeois à l’équilibre.

Il a voulu amener un homme d’affaires émirati à Carouge

Étoile Carouge a failli basculer sous pavillon émirati en 2020. Une assemblée générale avait alors dû trancher entre le projet – retenu – mené par Olivier Doglia et celui alors proposé par Michael Palma: s’associer avec Salem Baobaid, un homme d’affaires venu des Émirats arabes unis. À l’époque, le duo promettait de posséder les moyens financiers pour propulser le club dans une autre dimension. Il était alors question d’enveloppes bien garnies et de devenir compétitif en Challenge League à court terme. Carouge avait dit non.

Il a soutenu le projet de Super League européenne

Lorsque douze grands clubs européens sont sortis de leur tanière en 2021 pour proposer une Super League fermée à l’échelle continentale, un torrent d’indignation est né dans le monde du ballon rond. Interviewé à l’époque par l’Agefi, Michael Palma a affiché son soutien envers l’initiative. «La Super League amène une cohérence économique», expliquait-il alors.

Il a été l’un des associés de la banque Mirabaud

L’un des reproches que Michael Palma a largement entendus du temps de son engagement à Étoile Carouge, c’est la rareté de ses apparitions à la Fontenette. «Les critiques sur mes absences aux matches ne me touchent pas. On n’est peut-être pas le comité que certains Carougeois attendaient, qui soit présent à tous les matches à serrer des mains», se justifiait-il alors à Proxifoot, qui évoquait alors son emploi du temps surchargé. À cette période, ce fan du Real Madrid faisait partie des six associés de la banque Mirabaud, dont le père, Antonio Palma, avait présidé le comité exécutif. Il a quitté son poste et la banque genevoise début 2020. Depuis, il a notamment lancé une entreprise spécialisée dans le coaching et le bien-être basée à Vessy. Dans son communiqué publié vendredi après-midi, le Stade Nyonnais parle de son nouveau propriétaire comme d’un «entrepreneur actif dans les domaines financiers, immobiliers et sportifs».

Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, de la 5e ligue à la Super League. Plus d'infos

