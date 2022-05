Année genre et diversité – Qui se soucie de la place des femmes dans l’action humanitaire? Au Musée de la Croix-Rouge, «Who cares?» sort de l’ombre des sources précieuses: journaux intimes, carnets, albums photos et lettres. Pascale Zimmermann Corpataux

La scénographie de «Who cares?» laisse au visiteur la liberté de déambuler à sa guise. IRINA POPA

Un ange de dévouement, ailes déployées. Une Pietà enlaçant un mourant. Une allégorie de la charité sous son voile immaculé. La nouvelle exposition du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR), «Who cares? Genre et action humanitaire», s’ouvre sur une série de représentations stéréotypées du rôle et de la place des femmes dans l’action humanitaire.