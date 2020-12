Participez au vote! – Qui sera le Vaudois ou la Vaudoise de l’année? Société, sport, culture, économie, ces 24 personnalités d’ici ont connu une année extraordinaire. Qui vous paraît mériter le titre de «Vaudois(e) de l’année»? Votez! Claude Ansermoz

Certaines personnalités ont indéniablement marqué de leur empreinte l’actualité vaudoise autour du ou de la Covid. Mathieu Rudaz

Fallait-il vraiment choisir la Vaudoise ou le Vaudois de l’année dans une situation si particulière? Nous avons décidé que oui. Et vous trouverez parfois une trace de virus parmi l’action de certains de nos candidates et candidats. Parce que certaines personnalités ont indéniablement marqué de leur empreinte l’actualité vaudoise autour du ou de la Covid. Et nous avons essayé de ne pas les oublier.

Comme lors des deux précédentes éditions, nous avons divisé les élu·e·s potentiel·le·s en quatre catégories. Avec une section «spéciale» sur ceux qui nous ont fait rire avec la pandémie. Exercice ô combien difficile.

Dans le cours forcément subjectif de notre présélection, nous avons à nouveau choisi de ne pas prendre en considération des élu·e·s dans des exécutifs. Non pas parce que certain·e·s ne le mériteraient pas. Bien au contraire. Mais parce que le vote partisan risquait fort de biaiser l’exercice. Même si certains lobbyistes sont aussi des politicien·ne·s, système de milice oblige.

Mais, comme dans toute démocratie directe qui se respecte, le citoyen a toujours raison. La lectrice ou le lecteur de «24heures» aussi, donc. Et c’est aussi dans l’urne que tout va se décider.

C’est donc à vous de choisir qui succédera aux lauréats de 2018 (le chercheur de l’EPFL Grégoire Courtine) et de 2019 (l’humoriste Yann Marguet).