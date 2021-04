Égalité hommes-femmes – Qui seront les élues à la session des femmes au parlement? Dans six mois jour pour jour, une centaine de femmes deviendront conseillères nationales pour un week-end. On compte déjà plus de 600 candidates. Christelle Morvant

Des femmes de toute la Suisse se réuniront à Berne les 29 et 30 octobre pour aborder les questions d’égalité. KEYSTONE/Anthony Anex

Les 29 et 30 octobre 2021, la salle du Conseil national sera remplie uniquement de femmes. Il ne s’agira pas d’une session parlementaire classique, mais bien de la session des femmes au parlement, organisée par Alliance F et ses partenaires. À l’occasion des 50 ans du droit de vote des femmes, l’organisation non partisane, qui se revendique comme «la voix des femmes dans la politique suisse», organise cet événement afin de mettre en lumière les questions relatives à l’égalité. Pour soutenir le projet, Alliance F a lancé une opération de crowdfunding dont le premier objectif de 30’000 francs a déjà été atteint.