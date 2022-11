Enchères à Villeneuve – Qui s’offrira la Fiat de Zucchero? Passée de main en main, une voiture de 1955 ayant appartenu au crooner italien sera vendue sous le marteau dimanche. Christophe Boillat

Cette Fiat 1100 Familiare a appartenu à la vedette transalpine. Dimanche, elle fera un autre heureux. DR

Il a fait le tour du monde avec «Wonderful World», «Senza une Donna» ou «Baila Morena». La passion du chanteur Zucchero pour les voitures d’époque, elle, est moins connue. Elle est bien réelle pourtant. On ne sait pas combien de perles motorisées le crooner italien possède, mais une lui ayant appartenu sera en vente – y compris les papiers indiquant ce prestigieux ancien propriétaire – pas plus tard que dimanche à Villeneuve. Cet objet de collection fait partie d’un cortège de 55 voitures et 8 motos appartenant à différents propriétaires suisses. Trois organisateurs privés mettent sur pied cette vente publique.

«On verra si des mordus se battent pour l’avoir, mais elle devrait atteindre entre 15’000 et 17’000 francs.» Serge Oechslin, commissaire-priseur et coorganisateur

Acquise une première fois en Suisse romande, la jolie Fiat 1100 Familiare, bicolore et construite en 1955, est également passée par un musée, avant de revenir sous le marteau dans la zone industrielle villeneuvoise. «On verra si des mordus se battent pour l’avoir, mais elle devrait atteindre entre 15’000 et 17’000 francs», estime le commissaire-priseur Serge Oechslin, un des trois coorganisateurs.

Populaire et exclusif

«Nous avons de très beaux modèles et certains devraient atteindre 80’000 francs. Mais notre démarche se veut aussi populaire. Une moto démarrera à 1000 francs et des voitures seront vendues sans prix de réserve», poursuit Serge Oechslin. Il serait possible de repartir au volant d’une Alfa Spider, d’une Peugeot «youngtimer» cabriolet ou siglée Roland-Garros, pour environ trois billets de mille.

Il y a de belles mécaniques dans le lot. Citons la seule et unique BMW 635 CSI cabriolet Targa construite en 1980 par le célèbre carrossier Baur, ou une Avon Standard Special Six, un roadster construit en 1931 en deux exemplaires seulement. La Peugeot 202 Woody de 1949 et une Ferrari 308 GTS de 1980 pourraient faire grimper l’encan.

Dans les travées, il y aura beaucoup de voitures très demandées. «Dans ce type de vente pour toutes les bourses, les vedettes restent les Coccinelle VW et les cabriolets anglais, type MG et Triumph, qui ont toujours une très grosse cote», conclut le commissaire-priseur.

