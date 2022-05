Activistes climatiques – Qui sont les militants qui collent leurs mains au bitume? En avril, les activistes de Renovate Switzerland ont bloqué à quatre reprises la circulation. Gros plan sur ces personnes et leurs revendications. Emmanuel Borloz Caroline Zuercher

Renovate Switzerland. En avril, ces militants du climat sont devenus célèbres après avoir mené des actions à Lausanne, Genève et Berne. Plusieurs d’entre eux ont collé leur main à la chaussée. La circulation a notamment été bloquée sur le pont du Mont-Blanc ou aux sorties d’autoroute de la Bourdonette et de Crissier. Mais qui sont ces personnes? Zoom sur ces activistes, leurs profils, leurs revendications et leurs méthodes.