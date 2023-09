Qui va marquer des buts? – Des gros doutes du LS aux petites certitudes d’Yverdon Samedi, Ludovic Magnin se déplace à Saint-Gall sans son meilleur atout offensif, Aliou Baldé, parti à Nice. Quant à Marco Schällibaum, il a pléthore d’attaquants pour défier Winterthour. André Boschetti

Pour espérer ne pas rentrer bredouille de Saint-Gall, le LS compte sur un Brighton Labeau qui n’a pas encore marqué en Super League. Tout le contraire d’Yverdon qui a pléthore d’attaquants pour perforer la défense de Winterthour, dont Christopher Lungoyi, auteur d’un doublé samedi dernier contre Servette. KEYSTONE

Pour que la longue pause de trois semaines qu’offrira après ce week-end la Super League soit la plus tranquille possible – ou un peu moins agitée que prévu du côté de la Tuilière – le Lausanne-Sport et Yverdon Sport doivent éviter de rentrer bredouilles des longs déplacements, respectivement à Saint-Gall et Winterthour, qui les attendent ce samedi. Même si le LS s’est imposé à Bâle lors de son dernier voyage, il y a trois semaines, et qu’YS sort d’une convaincante victoire contre Servette, la tâche des deux clubs vaudois s’annonce compliquée face à deux équipes qui sont en confiance lorsqu’elles évoluent à domicile. Saint-Gall y a remporté ses deux premiers matches et Winterhour a su prendre quatre points sur les six possibles.