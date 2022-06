Pour l’instant, ce sont les super-héros, les sorciers et les adaptations de jeu vidéo qui remplissent les salles. Les adultes pourraient revenir avec les top guns.

Les super-héros, les sorciers, les jeux vidéo, et, depuis mercredi, les top guns de la marine américaine vont-ils sauver le cinéma? C’est la question de la semaine, qui se pose du Festival de Cannes aux salles suisses.

L’inquiétude des professionnels de la profession imprègne cette étude du Centre national de la cinématographie de l’image animée (CNC), présentée sur la Croisette et intitulée: «Pourquoi les Français vont-ils moins souvent au cinéma?»

Après une année 2020 sous confinement, et un millésime 2021 vérolé par la pandémie, les exploitants comptaient enfin reprendre une activité normale, libérés, délivrés des masques et des passes sanitaires, et profiter pleinement de la réouverture des salles.