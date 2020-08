Commission des finances – Qui va récupérer le siège des exclus de Vaud Libre? Le PLR et le PS peuvent tous deux revendiquer un siège de plus à la Commission des finances, après le départ forcé de Vaud Libre. Les maths et la politique se confrontent. Jérôme Cachin

La Commission des finances, présidée par le PLR Alexandre Berthoud, traite des dossiers présentés par le conseiller d'État PLR Pascal Broulis.

Le Parti libéral-radical va-t-il se renforcer à la Commission des finances (Cofin) du Grand Conseil? La question occupe les groupes parlementaires. Leurs présidents sont en conclave ce mardi à 8 heures du matin pour parler de la nouvelle répartition des sièges dans les commissions, après que Vaud Libre est forcé par la loi à les quitter. Ce groupe avait un des quinze sièges de la Cofin, jugée généralement la plus importante de toutes.

«On peut se tenir aux chiffres, mais c’est une discussion politique qui doit se faire» Vassilis Venizelos, chef du groupe des Verts

Mathématiquement, au vu des élections de 2017, le PLR (4 sièges) aurait désormais 5,03 sièges à la Cofin et le PS (3) arriverait à 3,69. Les autres groupes ne bougent pas. PLR et PS peuvent se disputer le siège vacant dans cette commission de surveillance. Le chef de file PS Jean Tschopp veut une solution «qui convient à tout le monde». Le Vert Vassilis Venizelos annonce, lui, la couleur: «La Cofin est censée surveiller l’activité d’un conseiller d’État de droite, Pascal Broulis. Or elle est déjà présidée par un membre de son parti, Alexandre Berthoud. Ce siège revient plutôt à la gauche, car les positions que Vaud Libre y a défendues étaient plutôt de gauche. On peut se tenir aux chiffres, mais c’est une discussion politique qui doit se faire. Personne n’a intérêt à ce que cela déclenche une tempête.» Pour Jérôme Christen (Vaud Libre), «il n’y a pas de raison que la droite soit surreprésentée à la Cofin». Ensemble, PLR, UDC et Vert’libéraux y ont 8 sièges.

«C’est un gros enjeu», reconnaît la PLR Carole Dubois, pour qui ce siège «revient à la droite». «Cela peut ouvrir un débat assez large», note la Vert’libérale Graziella Schaller. Les groupes politiques évoquent surtout un autre siège convoité, à la Commission des institutions et des droits politiques, présidée par le socialiste Jean Tschopp. Le raisonnement s’étend à toutes les autres commissions auxquelles Vaud Libre participait, même si elles paraissent moins stratégiques.