Festival de Cannes – Qui va remporter la Palme d’or? Vingt-quatre prétendants et de multiples possibilités, avec un Jacques Audiard qui mine de rien se détache. Réponse ce vendredi soir. Pascal Gavillet

Quel film remportera la prestigieuse Palme d’or au festival de Cannes? KEYSTONE

Il y a des jours où on préfère être journaliste que dans la peau d’un juré de festival. Cela vaut tout particulièrement pour cette année à Cannes. Ce vendredi soir, un film décrochera la Palme d’or – ou deux films ex aequo, hypothèse jamais exclue – au terme d’une quinzaine curieuse, moins fréquentée que d’habitude, du moins par les professionnels, et sous haute sécurité sanitaire. Comment Spike Lee et ses troupes vont-ils pouvoir départager les 24 films montrés en compétition, nombre de métrages record, sans qu’aucun titre ne parvienne à se détacher complètement? Vont-ils privilégier l’esthétique et la forme? Ou se concentrer sur les sujets et le fond, tout en essayant de n’oublier personne? Quadrature du cercle.