Quand on tape «Conseil de la magistrature» sur Google, on tombe rapidement sur l’institution française affublée du qualificatif «supérieur». Qui date de 1833 et a déjà subi quatre réformes. À son «bilan» récent, on trouve notamment le fiasco judiciaire d’Outreau, du nom de cette affaire d’agression sur mineurs qui avait débouché sur l’emprisonnement et le suicide d’innocents. Le juge d’instruction sera sanctionné – faiblement – par ce CSM. Genève a aussi le sien. Et il est assez curieusement présidé par celui qui assume également le rôle de procureur général.

Dans le canton de Vaud, donc, on prend son temps et on se garde bien d’utiliser le vocable «supérieur». Le Conseil de la magistrature – qui serait composé de cinq magistrats, deux avocats et deux membres de la société civile – a mobilisé bien des heures de débat au Grand Conseil. Son principe? la surveillance administrative et disciplinaire du troisième pouvoir et la préavisation de l’élection des juges avant leur élection par le parlement. Actuellement, ces tâches incombent au Grand Conseil. Le peuple sera appelé à voter en septembre.

«Certains élus se sont émus de leur perte de pouvoir sur une institution.»

Certains élus se sont émus de leur perte de pouvoir sur une institution dont ils vont tout de même élire les membres. Ils craignent un copinage corporatiste. Mais le Grand Conseil n’en fait-il pas de même quand il doit s’acquitter de ses propres tâches de surveillance? Marc-Olivier Buffat a quant à lui eu beau jeu lorsqu’il a rappelé les errements de ce même parlement quand il s’est penché sur les dysfonctionnements administrativo-judiciaires dans le cadre de l’affaire Marie assassinée par Claude D.

Ces derniers temps, le Grand Conseil s’est beaucoup «surveillé», «audité» «inspecté». Rendant de bien beaux rapports, que cela soit, par exemple, de la part de sa Cour des comptes ou de ses commissions d’enquête parlementaire. On y constate souvent pêle-mêle un joyeux méli-mélo de documents sensibles qu’on refuse de transmettre aux «enquêteurs» et de ministres qui réfutent les conclusions émises, estimant, en gros, avoir tout bien fait comme il faut. Quant aux sanctions… À cette aune de l’entre-soi peu efficace, la séparation des pouvoirs entre le politique et le judiciaire mérite d’être tentée.

