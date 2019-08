Qui veut reprendre les fourneaux de la CGN?

La Compagnie Générale de Navigation (CGN) lance un appel d'offres pour l'exploitation de la restauration sur ses différents bateaux. Celle-ci concerne les lignes régulières et les croisières privées et est assurée depuis près de vingt ans par le groupe Eldora. «D'importantes évolutions sont en cours : la flotte Belle Epoque retrouvera bientôt le Rhône rénové, de nouveaux bateaux de transport public arrivent et les attentes de la clientèle se transforment. C'est le moment de repenser ce que l'on veut et de rouvrir le jeu, explique Benoît Gaillard, président du Conseil d'administration de la CGN. En tant que société majoritairement publique, nous devons aussi faire attention à remettre régulièrement au concours ce droit que nous accordons à un prestataire» Il est question d'un contrat de cinq ans à partir de 2021.

Du local et du social

Le cahier des charges a été retouché. «Les attentes sont particulièrement élevées en ce qui concerne le recours aux produits frais, de saison et issus des régions limitrophes du lac», souligne la CGN. Le restaurateur devra aussi réfléchir à une offre de petit déjeuner pour les pendulaires.

Le système de redevance (ce que le restaurateur paie pour utiliser les installations, ndlr) a aussi été revu. Au lieu d'un intéressement au chiffre d'affaire, elle sera fixe avec un minimum de 660'000 francs. «Mais elle pourra être réduite à hauteur de 50'000 francs maximum en fonction de certains bonus concernant la durabilité, la responsabilité sociale et la satisfaction des utilisateurs», annonce Benoît Gaillard. Le nombre de formations annuelles proposées aux employés pourrait entraîner 10'000 francs de rabais. De même en fonction du pourcentage d'extra dans le personnel, pour la mise en place d'un plan de réduction de l'impact écologique ou pour une amélioration des scores obtenus aux évaluations menées par la CGN.

