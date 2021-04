Eau contaminée – «Qui voudra manger du poisson au tritium?» La décision du Japon de rejeter en mer plus d’un million de tonnes d’eau provenant de la centrale nucléaire de Fukushima provoque la colère des pêcheurs japonais et des pays voisins. Bernard Delattre, Tokyo

Des militants écologistes sud-coréens dénoncent la décision du premier ministre japonais de déverser dans l’océan les stocks d’eau de la centrale de Fukushima. Séoul, 13 avril 2021. AFP

L’atmosphère est plus lourde que jamais dans le petit port de pêche d’Okuma, une des deux villes sur le territoire desquelles s’étend la centrale nucléaire délabrée de Fukushima. Le 11 mars 2011, la localité a été dévastée par le tsunami et la population a dû fuir à cause des radiations. Depuis, tant bien que mal, la bourgade essayait de tourner la page de la catastrophe. Mais ses habitants ont le sentiment qu’on vient de leur asséner «le coup de grâce». «Pour notre profession, ça va être la catastrophe», s’effare un pêcheur, Yuichi (prénom d’emprunt). «Nos poissons deviendront invendables! Quel consommateur voudra risquer de se retrouver avec, dans son assiette, de la raie, de la limande ou du maquereau… au tritium?!»

Du tritium provenant de la centrale nucléaire voisine, et que le gouvernement nippon, mardi, a décidé de rejeter, à terme, dans l'océan Pacifique. Au total, 1,2 million de tonnes d’eau contenant cet isotope radioactif de l’hydrogène vont être déversées à la mer.

1,2 million de tonnes d’eau contaminée sont actuellement stockées dans plus d’un millier de citernes près de la centrale nucléaire. L’eau provient de la pluie, des nappes souterraines ou des injections nécessaires pour refroidir les cœurs des réacteurs nucléaires entrés en fusion après le tsunami du 11 mars 2011. Keystone

«Pas plus que dans l’eau minérale»

Ces eaux (l’équivalent du contenu de 500 piscines olympiques) sont entrées en contact avec les 900 tonnes de combustible atomique hautement radioactif qui s’entassent toujours dans les réacteurs de la centrale. On les a ensuite décontaminées: nettoyées de la plupart des radionucléides qu’elles contenaient. À l’exception de ce fameux tritium, le seul isotope radioactif – «quasiment inoffensif», insiste Tokyo – que l’on ne parvient pas à extraire.

Un millier d’immenses citernes d’eaux au tritium encombrent aujourd’hui le site de la centrale, où la capacité maximale de stockage sera bientôt atteinte. Pour le gouvernement, dès lors, on n’a pas le choix. Il faut se débarrasser de toute cette eau en la rejetant à la mer.

La décision de déverser l’eau de la centrale est contestée par les pêcheurs et les agriculteurs de Fukushima, qui redoutent que cela ne dégrade davantage l’image de leurs produits auprès des consommateurs. Bloomberg via Getty Images

«Au-delà des pêcheurs, ce sera le désastre aussi pour les commerçants des stations balnéaires de la région», s’alarme, sous le couvert de l’anonymat, le responsable d’un syndicat d’initiative d’une commune du littoral. «Quel touriste osera encore venir se baigner dans un océan où l’on a déversé des eaux en partie seulement décontaminées?»

Yumiko Hata, qui supervise le démantèlement de la centrale au ministère de l’Énergie, juge ces craintes «infondées». «Le niveau de tritium n’augmentera que dans une zone de 2 km autour de la centrale mais il restera conforme aux normes internationales, souligne-t-elle. Partout ailleurs, il n’atteindra que 10 becquerels, ce qui est la teneur en tritium que l’OMS autorise dans l’eau minérale.» Akira Ono, qui pilote le démantèlement chez TEPCO, l’opérateur du site nucléaire, renchérit: «Toutes les centrales du monde déversent du tritium en mer. Pourquoi ne pourrait-on pas le faire à Fukushima?»

Débattue depuis sept ans, la décision du gouvernement est impopulaire. Selon un sondage de la chaîne publique NHK, 51% des Japonais s’y opposent, contre 18% qui l’appuient. Tokyo, 13 avril 2021. Keystone

Pays voisins furieux

«Ce sera sans danger pour la santé ou pour l’environnement, nous dit-on. Mais faut-il le croire?» Un habitant de Tokyo

Mais beaucoup de Tokyoïtes sont méfiants. «Ce sera sans danger pour la santé ou pour l’environnement, nous dit-on. Mais faut-il le croire?» interroge un quinquagénaire. Qui n’a pas oublié qu'«en 2011, les autorités ont longtemps minimisé la gravité de l’accident nucléaire et ont même menti au sujet de l’état des réacteurs». Une jeune mère de famille, pour sa part, se dit «estomaquée». «Il y a deux ans, le Japon a autorisé la reprise de la chasse des baleines à des fins commerciales. Et voilà maintenant qu’il va rejeter des résidus nucléaires à la mer. Cet irrespect de l’écosystème marin me met en colère.»

La colère, mardi, s’est exprimée aussi dans les pays voisins. La Chine a fustigé un acte «extrêmement irresponsable», qui «nuira gravement à la santé dans le monde». Et en Corée du Sud, qui a dit ses «vifs regrets», des rassemblements de protestation ont eu lieu. «La mer n’est pas une poubelle!» ont notamment scandé les manifestants.

