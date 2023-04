Quartier Rasude à Lausanne – Quinze étages, «c’est un cadeau aux promoteurs» Les riverains du secteur et de la gare de la capitale vaudoise se mobilisent au sujet de la hauteur des bâtiments et du manque de logements. Philippe Maspoli

Silvia Egger, présidente de l’association Périrasude, devant l’îlot actuellement fermé au public et qui devrait renaître à l’horizon 2030. Florian Cella

Des emplois et l’ouverture au public dans un secteur longtemps fermé car occupé par la logistique de la Poste. Les grandes lignes de l’avenir du quartier Rasude à l’est de la gare de Lausanne provoquent de vives critiques de riverains réunis à l’enseigne de l’association Périrasude. La Ville et les propriétaires fonciers, le groupe immobilier Mobimo et les CFF viennent de soumettre au Canton les volumes et les hauteurs d’un projet au coût estimé de 400 millions de francs qui devrait se concrétiser à l’horizon 2030. De son côté, Silvia Egger, une radiologue habitante des environs et présidente de Périrasude, souhaite «alerter les citoyens» lors d’une séance d’information ce 8 mai.