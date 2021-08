Panne à Pully – Quinze jours que le hameau du Port est privé de réseau En raison d’un câble défectueux, Swisscom ne peut plus assurer ses services à une soixantaine d’abonnés. L’opérateur promet un retour à la normale ce vendredi. Laurent Antonoff

René Deslex et ses voisins, habitants du hameau de la route du Port à Pully, ne s’expliquent pas la lenteur de l’opérateur à réparer le réseau. Chantal Dervey

«Nous aurions sans doute été moitié moins énervés si on nous avait dit la vérité d’emblée. Mais là, c’est tout bonnement se moquer des gens. C’est une catastrophe.» La quiétude du jardin ombragé de René Deslex, qui donne sur le port de Pully, tranche avec la colère de notre hôte. Il est remonté contre Swisscom, tout comme l’ensemble des riverains. Depuis le 29 juillet dernier, le quartier est privé de réseau. Pas de télévision. Pas de téléphone fixe. Quinze jours que cela dure. «Nous sommes juste bons à payer», tempête René Deslex. L’opérateur assure connaître la panne. Il annonce qu’elle sera réparée ce vendredi.

Ce sont une soixantaine de foyers, essentiellement à la route du Port, qui sont touchés par cette panne de réseau qui dure. «Il faut faire toute une maniclette pour arriver à regarder la télévision sur un ordinateur portable. Tout le monde n’en est pas capable», fustige René Deslex. Et la liste des inconvénients ne s’arrête pas là. Le restaurant du Port de Pully a bien reçu une clé 4G pour le téléphone, mais il ne peut accepter les paiements par carte de crédit; un cabinet d’ostéopathie est contrarié dans sa prise de rendez-vous; le mensuel «Le Cavalier romand» est en difficulté pour préparer sa prochaine édition; le télétravail ne peut être effectué avec garantie. René Deslex: «C’est sans compter les personnes âgées dont le Sécutel ne fonctionne plus. Une de mes voisines a été contrainte de s’acheter d’urgence un smartphone. Ce qui ne passe vraiment pas, c’est la manière dont Swisscom nous traite, sans jamais nous renseigner.»

Origine de la panne inconnue

Du côté de Swisscom, justement, on explique que la panne provient d’un câble de connexion défectueux. «L’origine de ce défaut n’est pas connue actuellement, car il est impossible de le savoir sans faire des travaux de génie civil puis extraire le câble. Nous avons fait face à quelques complications pour obtenir les autorisations, étant donné la présence de divers chantiers dans cette zone.» René Deslex rectifie: «La panne s’est déclarée le 29 juillet, mais Swisscom n’a fait une demande de travaux à la Commune de Pully que le 5 août. Et encore, cette demande était assortie de la mention non urgent.»

Les travaux de creuse ont néanmoins pu débuter en début de semaine, la résolution est prévue pour ce vendredi en fin de journée. L’opérateur compte-t-il dédommager les victimes de la panne? «Nous ne communiquons pas ces informations», répond Christian Neuhaus, responsable de la communication chez Swisscom.

