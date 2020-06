Naufrage – Quinze migrants secourus au large de la Belgique Les passagers, qui tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne, ont lancé un appel de détresse quelques heures après avoir quitté Dunkerque. Leur canot pneumatique d’une capacité de sept places commençait à couler, ont indiqué ce dimanche les autorités belges.

Les migrants secourus sont de nationalités égyptienne, afghane, irakienne et koweitienne, selon un communiqué du bureau des procureurs. (Photo d’illustration) AFP

Quinze migrants tentant de gagner la Grande-Bretagne ont été secourus au large de la Belgique, alors que leur canot pneumatique commençait à couler, ont indiqué dimanche les autorités belges.

Le canot, d’une capacité de sept places, avait quitté la ville portuaire française de Dunkerque (nord) vendredi soir et l’un des passagers avait réussi à lancer un appel de détresse plusieurs heures plus tard. Les garde-côtes belges ont secouru les naufragés à 11 km au large et les ont ramenés au port d’Ostende.

Les passagers – tous des hommes – sont de nationalités égyptienne, afghane, irakienne et koweitienne, selon un communiqué du bureau des procureurs.

Trafiquants d’êtres humains

«Les trafiquants d’êtres humains mettent de plus en plus les migrants à bord de petits canots pneumatiques et les dirigent vers la mer du Nord, généralement depuis la côte française», selon Frank Demeester, porte-parole du bureau des procureurs.

Leur objectif est de se rapprocher au plus près des côtes britanniques pour être secourus par les garde-côtes anglais et débarquer en Grande-Bretagne.

Aucune interpellation n’a eu lieu dans cette affaire, selon la même source.

( AFP/NXP )