Folklore local – «Quotidien» s’extasie devant les tracassets vaudois Habitués à se moquer gentiment des compétitions loufoques, les journalistes parisiens de la chronique «Transpi» de l’émission de TMC se sont délectés en couvrant la course d’Épesses-en-Lavaux, samedi. Fabien Lapierre

«On pensait vraiment avoir couvert tous les championnats du monde!» démarre Etienne Carbonnier. L’animateur de la chronique «Transpi» – l’une des plus croustillantes de l’émission «Quotidien», diffusée sur TMC – ne cache pas son étonnement devant les images ramenées par deux de ses collègues ayant assisté au 22e Championnat du monde des tracassets, à Épesses-en-Lavaux, samedi 30 avril.

Comme la compétition se tient en plein village viticole, à bord de tricycles motorisés utilisés par les vignerons et dûment décorés pour l’occasion, le passage en revue de l’avion de Barbie floqué d’un «F-35» ou d’un dirigeable prend inévitablement le chemin de la boisson locale. Idem pour le pilote d’un engin. Il n’en faut pas plus pour soulever le rire des animateurs en plateau, mercredi soir.

La Télé en prend aussi pour son grade

Etienne Carbonnier s’amuse au passage du fait que la télévision locale, présente sur l’événement, s’appelle tout bêtement… La Télé. Avant de reprendre quelques sympathiques moments en direct diffusés par la chaîne. On y voit l’animateur Stefane Guerreiro se prendre un nuage de farine en pleine figure, crachée par la seringue géante d’un gaillard en blouse blanche et perruque blonde. «On va faire découvrir à nos téléspectateurs les choses les plus folles. Apparemment, on va passer une bonne journée!» se réjouit déjà le caméraman de «Quotidien» au micro du journaliste du cru Roland Guex, qui manquerait d’ailleurs «juste un peu de tact».

«On va faire découvrir à nos téléspectateurs les choses les plus folles. Apparemment, on va passer une bonne journée!» Journaliste reporter d’images pour l’émission «Quotidien»

S’ensuit un florilège de moteurs pétaradants dans les ruelles en côte, encouragés par un public extatique. Bref, tout ce qui fait le charme du rendez-vous. Un verre de blanc à la main, le vainqueur de l’épreuve, le viticulteur Louis Blondel de Cully, conducteur du Zeppelin, peine à trouver ses mots face à la caméra. «Merci les Suisses, vous avez été merveilleux», conclut Etienne Carbonnier. On lui parle du hornuss ou de la lutte à la culotte?

