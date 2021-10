Musique classique au vert – Racinotes distille sa gentiane musicale La 10e édition du petit festival neuchâtelois doit tout à la pianiste Coraline Cuenot. Matthieu Chenal

La pianiste Coraline Cuenot a fondé Racinotes au Cerneux-Péquignot. Aristide Saint Jean

C’est un «coin paumé» de la vallée de La Brévine, comme le dit Coraline Cuenot, mais Le Cerneux-Péquignot est le village natal de la pianiste neuchâteloise et c’est là qu’elle a planté les graines de «Racinotes», son festival automnal qui présente ce samedi 16 octobre sa 10e édition. Malgré son slogan marrant, «Le petit festival qui pousse, qui pousse», Racinotes n’a pas tant grandi que ça depuis 2012; il dure toujours une journée, avec six concerts à l’église catholique du Cerneux-Péquignot ainsi qu’à La Chaux-du-Milieu.

«Schubert in Love»

Des artistes tels que la chanteuse Rosemary Standley (du groupe Moriarty) accompagnée par l’Ensemble Contraste pour son récital de transcriptions «Schubert in Love», le Quatuor Alfama, Xavier Pignat et Elisabeth Harringer, ou encore les artistes de «Dessine-moi une musique» se produiront dans un cadre familial et sympathique.

Dégustation de gentiane, restauration «maison», exposition de dessins, projection du documentaire «Et le violoncelle dans tout ça?», la journée a toutes les chances d’être bien remplie et riche en découvertes acoustiques et savoureuses.

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996.

