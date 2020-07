Sur la route des vacances – Raclette et décibels au sommet des montagnes La Rocklette du Palp Festival éveille les sens avec des concerts gustatifs en altitude. Du 8 au 16 août au Val de Bagnes. Alexandre Caporal

Les mettalleux chevelus du groupe Orange Goblin, tête d’affiche de la Rocklette Paul Harries

Savourer du fromage fondu tout en dégustant les décibels des guitares en altitude? C’est l’alliage fou proposé par le Palp Festival et sa traditionnelle et déjà mythique Rocklette, qui aura bel et bien lieu du 8 au 16août au val de Bagnes. Comme si les plaisirs gustatifs et auditifs ne suffisaient pas, rock et raclette se goûtent au sommet des montagnes, dans un cadre naturel uniquement accessible en télécabines ou en bus. Et pour les plus téméraires, à vélo ou en randonnée.