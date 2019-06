Radio Guinguette

Florence Millioud-Henriques et Stéphanie Arboit

Aux fourneaux

Si le patrimoine joue gagnant sur tous les plans à Vevey, côté gustatif c’est aussi un chef qu’il gagne. Edgar Bovier, créateur et patron de La Table d’Edgar, au Lausanne Palace, a été choisi pour diriger le Pavillon du Lac, restaurant gastronomique. Le chef officiera au château de l’Aile, mais groupes privés et entreprises devront mettre le prix – à partir de 839 francs – pour un menu de quatre plats, une place de spectacle première catégorie et différents privilèges

Aux fourneaux (bis)

Le terroir régional et la gastronomie ne sont pas les seuls à la carte de la Fête, le monde s’y invite tout entier dans le périmètre de la Ville en Fête. Avec une allée royale pour ce voyage culinaire: le quai Perdonnet. Et… promis, les plats ont été dégustés, parole d’organisateur! (24 heures)