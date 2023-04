Tennis – Rafael Nadal déclare forfait pour le Masters 1000 de Madrid Toujours pas remis de sa blessure à la hanche contractée en début d’année, le Majorquin renonce à un nouveau tournoi. Inquiétant, à un mois de Roland-Garros.

Rafael Nadal n’est plus apparu en compétition depuis l’Open d’Australie, début janvier. AFP

Rafael Nadal, blessé à la hanche à l'Open d'Australie en janvier, a annoncé jeudi sur Instagram qu'il ne participera pas au Masters 1000 de Madrid (24 avril - 7 mai) car il n'est toujours pas remis de cette blessure, évoquant «des semaines et des mois difficiles».

«Pour l'instant, j'ai manqué (ndlr: les tournois de) Monte-Carlo et de Barcelone. Et malheureusement, je ne pourrai pas être à Madrid non plus», a déclaré l'Espagnol de 36 ans sur une vidéo accompagnée d'un texte posté sur Instagram, où il explique que «la blessure n'est toujours pas soignée» et qu'il n'a pas pu «suffisamment travailler pour pouvoir jouer en compétition» alors que se profile Roland-Garros (28 mai-11 juin) qu'il a remporté 14 fois.

Développement suit.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.