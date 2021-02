Tennis – Rafael Nadal: «J’ai essayé de survivre» Touché au dos depuis son arrivée en Adélaïde, l’Espagnol a tout de même franchi le 1er tour de l’Open d’Australie. Même si ce «n’était pas super.» JSA

Rafael Nadal photographié à l’heure de l’interview sur le court. Getty Images

L’état de santé de Rafael Nadal, c’est un peu le feuilleton du début de la quinzaine à l’Open d’Australie. L’Espagnol, qui a contracté une douleur dans le bas du dos lors d’un entraînement avec Jannick Sinner après son arrivée à Adélaïde il y a quinze jours, a d’abord déclaré forfait pour son exhibition contre Dominic Thiem avant de faire l’impasse sur l’ATP Cup la semaine passée. «Ce n’est pas une grosse blessure, mais c’est quelque chose qui dure, avait expliqué l’Espagnol lors de la journée des médias dimanche. Evidemment, ça m’inquiète un peu.» Depuis, chaque sortie de l’homme en quête d’un 21e sacre en Grand Chelem à Melbourne est scrutée de près.

Rassurant lundi lors d’un entraînement où il n’a pas montré de douleurs apparentes, Rafael Nadal n’a pas semblé non plus gêné lors de son entrée en lice mardi face au Serbe Laslo Djere (ATP 56), décrochant en moins de deux heures (1h53) et trois sets (6-3 6-4 6-1) sa qualification pour le deuxième tour. «J'ai vécu 15 jours difficiles avec mes soucis au dos. Aujourd'hui, il fallait que je survive et c’est ce que j’ai fait, a expliqué le Majorquin sur le court. Je suis là pour faire le maximum, comme toujours. Je ne peux pas dire autre chose. On va voir jour après jour. Aujourd'hui, je me suis offert un jour de plus pour aller mieux. C’est clair que cela n’a pas été la préparation rêvée, mais je reste en vie.»

«J’ai dû changer un peu mon geste au service» Rafael Nadal

Quelques minutes plus tard, en conférence de presse, le Majorquin a botté en touche quant à savoir s’il serait en état de disputer un combat en cinq sets plus tard dans le tournoi. «Je ne sais pas. Mon dos n’est pas parfait, comme je l’ai dit il y a quelques jours. Mais chaque journée qui passe me donne une chance d’aller mieux, d’améliorer les choses (…), a-t-il poursuivi. Aujourd’hui (ndlr: mardi), ce n’était pas super. J’ai d’ailleurs dû changer un peu mon geste au service. C’est comme ça que j’ai essayé de survivre dans cet état. Demain (ndlr: mercredi) j’ai une journée de repos avant un autre match. J’ai besoin de penser jour après jour et d’essayer de rester positif.»

Parmi les autres rencontres de la journée dans le tableau masculin, le Russe Daniil Medvedev a vaincu le Canadien Vasek Pospisil (ATP 63), 6-2 6-2 6-4. Fort de sa victoire avec la Russie à l’ATP Cup, Andrey Rublev a déroulé face à l’Allemand Yannick Hanfmann (101e) 6-3 6-3 6-4. La surprise est venue de l’élimination de David Goffin, tête de série no 13, battu par l’invité australien Alexei Popyrin, 113e mondial, 3-6 6-4 6-7 (4/7) 7-6 (8/6) 6-3. Pour sa deuxième apparition à Melbourne, le Schaffhousois Henri Laaksonen (ATP 138), sorti des qualifications mais à l’isolement strict pendant quinze jours, a été dominé par l'Italien Salvatore Caruso (ATP 78) 2-6 4-6 3-6.