Tennis – Rafael Nadal: «L’expulsion de Zverev est méritée» À Acapulco, l’Espagnol s’est exprimé sur la sanction infligée à l’Allemand après ses coups de raquette contre la chaise de l’arbitre. Le No 1 mondial Novak Djokovic a aussi réagi depuis Dubaï. AFP/Sport-Center

Pour Rafael Nadal, les joueurs de tennis doivent «montrer l’exemple et faire preuve d’un minimum de respect». AFP

Rafael Nadal a estimé que l’expulsion du tournoi d’Acalpulco d’Alexander Zverev, qui a frappé avec sa raquette la chaise de l’arbitre, était «méritée». «J’ai de bonnes relations avec Alexander, mais au final, je pense que la sanction est méritée. On ne peut pas agir de cette manière et je crois qu’il en est conscient», a estimé l’Espagnol en conférence de presse au Mexique.

Nadal a toutefois estimé que le comportement de Zverev constituait une «exception»: «Ce n’est pas comme ça que Sascha se comporte d’habitude. Malheureusement, il y a l’image qu’il a donnée hier (mercredi), avec les réseaux sociaux où tout met le feu aux poudres, et au final, il y a des millions d’enfants qui calquent leur attitude sur la nôtre. Or, nous devons montrer l’exemple et faire preuve d’un minimum de respect.»

«Je comprends la frustration, je comprends que dans un moment de colère on puisse casser une raquette, je ne vais pas le critiquer plus que cela, mais ça ne me plaît pas car je n’ai pas été éduqué comme ça», a conclu Nadal.

Djokovic: «Je comprends la frustration»

Dans une interview accordée au quotidien français L’Équipe à Dubaï, Novak Djokovic a aussi réagi à la saute d’humeur d’Alexander Zverev: «J'ai vu le communiqué de Sascha (Zverev), je pense qu'il a tout dit dans cette déclaration. Il se rend compte que c'était une erreur. Je comprends la frustration. Parfois, sur le terrain, vous ressentez dans le feu de l'action beaucoup d'émotions différentes. J'ai moi-même fait des erreurs dans le passé où j'ai eu des crises de colère sur le terrain. Je comprends ce qu'il traverse. Mais, bien sûr, je ne justifie pas son attitude.»

Djokovic poursuit: «Il a, avec les mots qu'il a eus dans la déclaration, géré de la bonne manière. Il a dit qu'il avait fait une erreur et que ses actions n'étaient pas appropriées. Je pense que la décision de disqualification était justifiée au vu des circonstances. J'espère qu'il pourra réfléchir à cela et ne pas laisser quelque chose comme ça se reproduire. Je suis sûr qu'il saura aborder ça avec maturité.»

Il conclut: «L'ATP va regarder la vidéo et probablement interroger l'arbitre de chaise, avant de prendre le temps de se décider (pour une éventuelle sanction plus sévère). Je n'encouragerai jamais l'ATP à disqualifier ou à infliger une amende à un joueur. Pourquoi devrais-je le faire? Tout le monde a des défauts et peut faire des erreurs. Il y a déjà eu de nombreux exemples de joueurs frappant leur raquette dans la chaise de l'arbitre de chaise. Des bouteilles ou des sacs ont déjà été jetés. C'est arrivé.»

Novak Djokovic: «Je n'encouragerai jamais l'ATP à disqualifier ou à infliger une amende à un joueur. Pourquoi devrais-je le faire?» AFP

