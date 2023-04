Tennis – Nadal et Alcaraz ne disputeront pas le tournoi de Monte-Carlo Les Espagnols ont annoncé sur Twitter qu’ils ne disputeraient pas le tournoi sur terre battue monégasque (9-16 avril). Blessés, ils préfèrent renoncer.

L’Espagnol souffre encore et toujours. AFP

Rafael Nadal a annoncé mardi qu’il ne disputerait pas le tournoi sur terre battue de Monte-Carlo (9-16 avril), expliquant sur Twitter qu’il est insuffisamment remis de la blessure à la jambe gauche qui l’écarte des courts depuis deux mois et demi.

Le forfait du joueur espagnol pour le premier gros tournoi de la saison européenne sur terre battue fait planer un doute sur sa présence à Roland-Garros (28 mai-11 juin), qu’il a remporté 14 fois, la dernière l’an passé.

«Je ne suis pas encore prêt à concourir au plus haut niveau, je ne pourrai pas jouer dans l’un des tournois les plus importants de ma carrière, Monte-Carlo», écrit l’ex-N.1 mondial, retombé au 14e rang du classement de l’ATP.

Carlos Alcaraz renonce également Afficher plus Un autre absent de marque s’est également annoncé mardi. Carlos Alcaraz a expliqué sur Twitter qu’il ne débuterait pas la saison de terre battue à Monte-Carlo. «J’ai terminé mon dernier match à Miami avec un inconfort physique», a-t-il écrit. Il évoque notamment sa main gauche ainsi qu’un problème musculaire dans le dos. Lui et son docteur ont donc décidé de prendre du temps pour soigner les blessures avant de retrouver les tournois.

Trop de douleurs depuis l’Open d’Australie

Nadal, âgé de 36 ans, n’a plus joué en compétition depuis sa défaite au deuxième tour de l’Open d’Australie, le 18 janvier face à l’Américain Mackenzie McDonald en trois sets. Il avait ressenti une vive douleur dans le deuxième set mais était allé jusqu’au terme du match alors qu’il avait le plus grand mal à se déplacer.

Nadal avait alors évalué entre six et huit semaines la durée de son indisponibilité, tirant un trait sur les tournois Masters 1000 Américains d’Indian Wells et de Miami. Il ne pourra pas davantage défendre ses chances aux Masters 1000 de Monte-Carlo, qu’il a remporté 11 fois.

«Je ne suis pas encore en mesure de jouer avec le maximum de garanties et je continue ma préparation en espérant revenir bientôt», ajoute Nadal, qui co-détient avec Novak Djokovic le record de titres dans les tournois du Grand Chelem (22).

Sa longue absence des courts l’a fait sortir du Top 10 du classement mondial le 20 mars pour la première fois depuis avril 2005.

