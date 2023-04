Tennis – Rafael Nadal «sera prêt pour Roland-Garros», assure son oncle Le Majorquin n’est plus apparu en compétition depuis janvier et sa blessure à l’Open d’Australie. Son oncle, Toni Nadal, s’est voulu rassurant sur sa présence, Porte d’Auteuil, dans un mois.

Rafael Nadal au côté de son oncle, Toni, après sa victoire à Roland-Garros en 2017. AFP

Toni Nadal, oncle et ex-entraîneur de Rafael Nadal, a confié vendredi à la radio «Marca» que son neveu, qui se remet d'une blessure à la hanche survenue à l'Open d'Australie, «sera prêt pour Roland Garros» et qu'il ne pense pas encore à la retraite. «Il va bien. Évidemment, il préférerait être de retour à la compétition, mais il va bien», a assuré Toni Nadal sur Radio Marca dans la nuit de jeudi à vendredi, alors que son neveu a dû déclarer forfait pour le Masters 1000 de Madrid (26 avril - 7 mai). «Il a eu une blessure qui a débouché sur quelques complications», a glissé Toni Nadal. Selon lui, «Rafa» «doit encore attendre un peu, mais je crois qu'il ne manque plus grand-chose pour qu'on puisse le revoir sur les courts», a-t-il affirmé.

Nadal, 36 ans, a été victime d'une blessure au psoas (muscle fléchisseur de la hanche) au deuxième tour de l'Open d'Australie, le 18 janvier dernier, perdu face à l'Américain Mackenzie McDonald en trois sets. Il n'a pas rejoué depuis en compétition. Même si la durée de son indisponibilité était initialement prévue à six ou huit semaines, son absence «s'est allongée un peu plus que ce qu'ils nous avaient dit», a convenu Toni Nadal.

Retraite exclue

«Je crois qu'il sera prêt pour Roland Garros», a affirmé l'ancien entraîneur de Rafael Nadal, qui sera en lice pour un 15e sacre potentiel à Paris et un 23e Grand Chelem, ce qui serait un record chez les hommes. «Après, pour que les choses se passent bien, il faudrait qu'il arrive avec une certaine préparation et l'objectif est d'être prêt pour participer au tournoi de Rome, jouer un peu là-bas et essayer ensuite de faire quelque chose à Roland Garros», a poursuivi Toni Nadal, à un mois des Internationaux de France (28 mai - 11 juin) où «Rafa» pourrait fêter son 37e anniversaire.

«L’objectif est d'être prêt pour participer au tournoi de Rome, jouer un peu là-bas et essayer ensuite de faire quelque chose à Roland Garros» Toni Nadal, oncle de Rafael Nadal

«Non, Rafa ne pense pas à sa retraite. Il pense à bien récupérer et à continuer à jouer, parce que c'est ce qui lui plaît», a conclu Toni Nadal.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.