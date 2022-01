Tennis – Rafael Nadal s’offre un titre à Melbourne L’Espagnol, désormais No 6 mondial, a battu en deux sets le Franco-Américain Maxime Cressy en finale du tournoi ATP 250 de Melbourne.

Rafael Nadal a retrouvé sa rage de vaincre. AFP

Rafael Nadal a remporté le tournoi ATP 250 de Melbourne pour son retour sur le circuit après cinq mois d’absence, aux dépens du Franco-Américain Maxime Cressy (112e), battu 7-6 (8-6) 6-3, dimanche, à huit jours de l’Open d’Australie (17-30 janvier).

Nadal, 35 ans et désormais No 6 mondial, était quasiment à l’arrêt depuis sa demi-finale perdue à Roland-Garros en juin dernier, à cause de son pied gauche récalcitrant, à l’exception de deux matches joués début août à Washington. L’Espagnol a été contaminé par le Covid-19 fin décembre lors d’un tournoi exhibition à Abu Dhabi.

Le Majorquin aux vingt trophées en Grand Chelem – comme Roger Federer et Novak Djokovic – s’offre ainsi son 89e titre, son premier depuis Rome en mai dernier.

33 coups gagnants

Nadal a traversé ses trois matches de la semaine australienne (sans compter le forfait de son adversaire en quart de finale) sans perdre la moindre manche, même si une double faute a offert à Cressy une balle de premier set dans le tie-break en finale.

Breaké ensuite en début de deuxième manche par un adversaire ultra offensif, adepte du service-volée (plus de la moitié de ses points gagnés au filet), «Rafa» a immédiatement recollé, avant de s’imposer en un peu plus de 1h45.

Avec 33 coups gagnants pour seulement sept fautes directes, l’Espagnol a rendu une copie particulièrement propre sur la Rod Laver Arena. Idéal à quelques jours de l’Open d’Australie.

AFP

