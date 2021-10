Vols dans le vignoble – Raisin et matériel disparaissent dans les vignes Plusieurs vignerons de Lavaux se sont fait dérober des rampes de remorques durant les vendanges. Du raisin a également disparu dans le canton. Cécile Collet

En Valais, la police sillonne les vignes pour lutter contre le vol de raisins. KEYSTONE/Laurent Gilliéron

Une épidémie étonnante sévit à Lavaux: le vol de rampes de remorques. En effet, au moins trois vignerons se sont fait dérober ces objets ces derniers jours. Le phénomène n’est pas nouveau, mais en recrudescence.

«C’est la deuxième fois que je me fais voler des rampes, et on m’a aussi piqué une remorque neuve il y a six ans», témoigne Gilbert Fischer, vigneron à Chenaux (Bourg-en-Lavaux). Son épouse, Cathy Fischer, a mis en garde sur Facebook: «Les voleurs sévissent à Lavaux (…) Ne laissez rien traîner.»

Car les Fischer ne sont pas les seuls concernés. Sébastien Badoux, leur voisin, a aussi vu ses rampes disparaître en pleines vendanges, et deux autres vignerons de la région au moins ont signalé des faits similaires.