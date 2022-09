Escapade en bateau – Ralentir pour mieux voyager Rafraîchissante alternative au camping-car, la navigation de plaisance séduit les Romands. Bernard Pichon

Quand le patrimoine naturel prend le dessus: le bonheur d’une croisière au fil de l’eau. Bernard Pichon

Le tourisme fluvial fait de plus en plus d’adeptes. Avant le Covid-19, quelque 12 millions de passagers le pratiquaient annuellement en France, sur les 6700 kilomètres de fleuves, canaux et rivières du pays. Cette année encore, cet engouement se renouvelle à la faveur d’une après-pandémie friande de nature et de relative proximité.