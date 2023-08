Ramollie par la chaleur – Une route de montagne ferme à cause des températures caniculaires La route qui traverse la colline du Rotberg (AG) a dû être condamnée dimanche en raison des effets des fortes chaleurs. Elle devrait rester fermée jusqu’au 28 août. Laura Manent

L’axe routier devrait rester fermé jusqu’au 28 août. REGIONALPOLIZEI ZURZIBEIT

Les températures anormalement hautes qui font suffoquer la Suisse ont également une incidence sur les infrastructures routières. La route qui traverse la colline jurassienne du Rotberg, entre Villigen et Mandach (AG), a dû être temporairement fermée en raison des effets de la chaleur. Une information publiée dimanche par la police régionale du Zurzibiet et confirmée par le Département des travaux publics, des transports et de l’environnement argovien (BVU), selon «Blick».

Les fortes chaleurs persistantes ont pour conséquence de réduire l’adhérence au sol. Selon René Acklin, chef de projet de la division cantonale des travaux publics du BVU, la route de montagne n’est pas durablement endommagée, mais son revêtement peut se ramollir et devenir glissant en cas de températures élevées.

La décision de condamner l’axe routier a donc été prise dans le but de protéger les usagers, a indiqué René Acklin. Il devrait rester fermé jusqu’au 28 août. Un assainissement de la route, rénovée pour la dernière fois en 1992, est en cours de planification.

Laura Manent est journaliste pigiste à la cellule digitale de Tamedia depuis septembre 2022. En fin de master à l'Académie du journalisme et des médias (AJM) de l'Université de Neuchâtel, elle est également titulaire d'un bachelor en relations internationales de l'Université de Genève et d'un master en études du développement humain de l'Université du Sussex. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.