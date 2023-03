Ski alpin – Ramon Zenhäusern met la pression aux Norvégiens Le Haut-Valaisan a pris une option sur la victoire lors de la première manche de l’ultime slalom de la saison, dimanche à Soldeu. Lucas Braathen et Henrik Kristoffersen devront tenir la pression. Rebecca Garcia

Ramon Zenhäusern mène la danse en slalom, dimanche à Soldeu. AFP

Quatre skieurs sont encore en lice pour le globe de slalom. Deux Norvégiens (Lucas Braathen et Henrik Kristoffersen) et deux Suisses (Daniel Yule et Ramon Zenhäusern). La dernière épreuve de Coupe du monde, à Soldeu (Andorre) est donc particulièrement décisive, et Ramon Zenhäusern a frappé un grand coup en devançant ses adversaires lors de la première manche. Dominant, extrêmement propre dans ses trajectoires, le Haut-Valaisan a plus que jamais montré qu’il était de retour à son plus haut niveau.

Les Norvégiens Lucas Braathen (2e, +0’’26), Timon Haugan et Henrik Kristoffersen (5e, +0’’80) tiennent le rythme, tandis que l’autre chance helvétique de remporter le globe, Daniel Yule (+2’’30) a commis une grosse erreur qui l’a propulsé à la 15e place. L’Autrichien Fabio Gstrein s’est provisoirement classé troisième.

Loïc Meillard (+0’’98), qui a réalisé une manche plutôt correcte, est au septième rang. Marc Rochat (+2’’02) a quant à lui été sur le fil tout au long du parcours. Le Vaudois est resté debout pour s’offrir une belle 12e place à confirmer par la suite.

La Norvège a l’avantage mathématique

Même si Ramon Zenhäusern remporte la course, il faudrait réunir plusieurs conditions pour s’empare de la tête du classement de la spécialité. Avant de s’élancer à Soldeu, il comptait 99 points de retard sur Lucas Braathen – grand favori pour le globe. Autrement dit, si le Norvégien de 22 ans parvient à inscrire 2 petits points, il sera devant. L’écart entre le Haut-Valaisan et Henrik Kristoffersen est un peu plus réduit, mais il faudrait que «Kristo» soit absent des sept premières places.

En ski alpin, rien n’est joué à l’avance, si bien que la deuxième manche peut réserver encore bien des surprises. Peut-être que l’un ou l’autre de ces skieurs en lutte pour le globe connaîtra une cruelle élimination. À l’image de Clément Noël, qui aura décidément connu une saison extrêmement compliquée jusqu’au bout, sorti par la petite porte en matinée.

Qui de Ramon Zenhäusern, Daniel Yule, Henrik Kristoffersen ou Lucas Braathen terminera à la première place du classement de slalom? Réponse peu après 13h30, pour le dénouement de la course.

