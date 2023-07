Tennis – Ramos-Vinolas et Cachin en finale à Gstaad L’Espagnol et l’Argentin ont largement dominé leur demi-finale, samedi après-midi, face aux Serbes Kecmanovic et Medjedovic. Ils se retrouveront dimanche (11 h 30) pour la finale. Claude-Alain Zufferey

Titré en 2019 à Gstaad, Albert Ramos-Vinolas sera à nouveau en finale en 2023. keystone-sda.ch

Sur le central du Swiss Open de Gstaad, Albert Ramos-Vinolas (ATP 79) a pris son temps - 90 minutes - pour mâter Miomir Kecmanovic (ATP 44) dans la première demi-finale. L’Espagnol a pourtant battu la tête de série No 2 du tournoi en deux sets 6-2 6-3. Mal entré dans la partie en cédant son service d’entrée de jeu, Ramos-Vinolas s’est directement remis dans le bon sens en revenant à 1-1. Son adversaire serbe a tenu jusqu’à 2-2, avant de perdre huit jeux d’affilée. À 6-2 4-0, les choses étaient pliées. Kecmanovic, pourtant mieux classé que son opposant, n’a rien pu faire. Il a quelque peu haussé son niveau de jeu en fin de partie, mais en vain (6-3).

La surprise Pedro Cachin

Dans la deuxième demi-finale, Pedro Cachin (ATP 90) a été encore plus expéditif. Il a battu Hamad Medjedovic (ATP 183) en 63 minutes, 6-3 6-1. Le Serbe était issu des qualifications. Breaké d’entrée, il n’est pas parvenu à revenir dans la première manche et a complètement perdu pied dans la seconde.

Titré en 2019 dans l’Oberland bernois, Albert Ramos-Vinolas partira avec les faveurs de la cote lors de la finale de dimanche. À 35 ans, il pourra faire parler son expérience, lui qui disputera sa 12e finale sur le circuit ATP. Son futur adversaire (28 ans) n’a quant à lui jamais atteint ce stade de la compétition. Il faut dire que le protégé d’Alex Corretja n’est entré dans le top 100 que l’an dernier. Albert Ramos-Vinolas et Pedro Cachin seront opposés pour la première fois.

En attendant Stan Wawrinka

Cette finale du simple sera suivie par celle du double. Et pour une fois, ce sera peut-être le match le plus attendu de la journée du dimanche. Elle mettra aux prises la paire suisse composée de Dominic Stricker et Stan Wawrinka à la tête de série No 1 du tournoi: le duo formé par le Brésilien Marcelo Demoliner et le Néerlandais Matwé Middelkoop.



Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.