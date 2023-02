La loi et vous – Randonnée dans le cadre d’une sortie d’équipe: dois-je participer? Chaque semaine, un expert juridique du TCS vous donne la réponse à une question de droit. Vera Beutler - Juriste au TCS

En principe oui, à condition que l’événement d’équipe ait lieu pendant les heures de travail. Toutefois, la randonnée ne doit pas mettre en danger votre santé.

Votre patron peut vous obliger à participer à des événements d’équipe dans le cadre de son droit de donner des instructions. Cependant, il a un devoir de diligence envers ses employés et doit les consulter sur toute question de protection de la santé. Si vous ne trouvez pas de solution avec votre patron, un licenciement ultérieur peut être abusif.

Les événements d’équipe ne sont pas toujours volontaires

Pendant les heures de travail, votre patron peut en principe vous demander de participer à un événement d’équipe. En dehors de vos heures de travail normales, vous ne devez généralement assister aux événements d’équipe que si vous y avez des fonctions officielles. Par exemple, si vous devez organiser l’événement ou représenter votre équipe, vous êtes obligé d’y assister, auquel cas l’événement compte comme du temps de travail. En l’absence de fonctions officielles, la participation en dehors des heures normales de travail est volontaire, mais cela signifie également que vous ne pouvez pas comptabiliser les dépenses ou réclamer des heures supplémentaires.

Protection de la santé également lors des événements d’équipe

Un événement d’équipe à caractère sportif peut avoir des répercussions sur votre santé. C’est le cas, par exemple, d’une randonnée en montagne, surtout si tous les membres du personnel ne sont pas des randonneurs expérimentés. Dans ce cas, les employés ont le droit d’être informés et consultés: l’employeuse doit écouter et consulter les employés avant de prendre une décision. Si elle a pris une décision sans tenir compte des préoccupations des employés, elle doit justifier cela.

Lorsqu’elle prend sa décision, l’employeuse a en tout cas un devoir de diligence et doit donc tenir compte, entre autres, de votre santé. Pour la randonnée en montagne, cela signifie que votre patron doit être attentionné envers les employés qui ne sont pas expérimentés en montagne et prendre des mesures si nécessaire. Il peut ainsi planifier des itinéraires alternatifs ou vérifier si le transport par téléphérique est possible pour les sections particulièrement difficiles du parcours.

Le licenciement peut être abusif

Si vous craignez de ne pas être en mesure de faire la randonnée pour des raisons de santé, vous êtes en principe autorisé à refuser de participer. Il en va de même si vous ne pouvez pas participer pour d’autres raisons personnelles, telles que des raisons religieuses. Si votre patron vous licencie malgré ça, le licenciement peut être abusif.

