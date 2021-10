L’invité - Rangez ces joujoux volants d’un autre âge!

À entendre le bruit incessant des moteurs qui ont traversé le ciel lausannois durant ce dernier mois de septembre ensoleillé, il ne serait pas étonnant que l’aéroport de la Blécherette ait battu des records de mouvements. La direction de l’aéroport refusant de communiquer ces données, qui devraient pourtant relever du domaine public, seule l’observation directe permet d’établir une fréquence de plus d’un décollage toutes les cinq minutes à certaines heures. Or prendre les airs pour le plaisir est devenu moralement indéfendable.

«Supprimer sur-le-champ les activités polluantes qui ne permettent pas de répondre à des besoins fondamentaux.»

Il n’y a guère plus incompréhensible en 2021 que de brûler du carburant pour s’envoyer en l’air, au sortir de l’été européen le plus chaud jamais enregistré, qui a vu le sud de l’Europe brûler et le nord du continent se noyer. Comme l’a rappelé le dernier rapport du GIEC, il est devenu vital de réduire l’empreinte écologique des activités humaines, drastiquement et immédiatement. Cela signifie couper dès aujourd’hui dans notre consommation d’énergies fossiles et supprimer sur-le-champ les activités polluantes qui ne permettent pas de répondre à des besoins fondamentaux.

Si certains prétendront que les vols au départ de la Blécherette ne contribuent que peu aux émissions vaudoises de gaz à effet de serre, cet argument est absurde pour deux raisons au moins.

Premièrement, les 39’000 vols annuels (chiffres de 2019, +62% par rapport à 2000) ne bénéficient qu’à quelques dizaines de vieux garçons (l’écrasante majorité des pilotes sont des hommes), mais dégradent les conditions de vie de l’ensemble de l’humanité (et du vivant), tout en cassant les oreilles de dizaines de milliers d’habitants et de personnes qui cherchent à profiter paisiblement du bord du lac (comme l’a encore démontré la publication du «livre blanc des nuisances» de l’association des riverains (ADRB).

Deuxièmement, l’impérative métamorphose de notre société nécessite non seulement l’arrêt des secteurs économiques les plus sales, mais aussi la disparition d’activités qui œuvrent comme symboles de la démesure et de la puissance thermique, comme les courses automobiles ou les vols de plaisance.

Rêves infantiles

Certes, comme de nombreux enfants, je souhaitais moi aussi me transformer en oiseau, pour planer dans le ciel et observer la Terre d’en haut. Aujourd’hui encore, l’idée d’embarquer à bord d’un avion à hélice pour contempler le Pays de Vaud depuis les airs ravive des rêves infantiles. Mais le propre de la maturité consiste à tenir les pulsions puériles à distance, lorsque celles-ci sont déraisonnables.

Alors qu’il faut repenser notre société de fond en comble, l’aviation de loisir n’entre aucunement dans la catégorie des activités essentielles. Si elle procure des sensations fortes à ceux qui en profitent, elle ne contribue en rien au bien-être de toutes et tous. Pire, elle détériore leur qualité de vie présente et menace leur survie à moyen terme. N’est-il dès lors pas grand temps de ranger ces joujoux au placard?

Daniel Curnier Afficher plus D r en sciences de l’environnement Francesca Palazzi

