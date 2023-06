Météo estivale – Rangez les petites laines, le «froid des moutons» n’aura pas lieu La baisse des températures qui survient souvent autour du 11 juin n’est pas à l’ordre du jour. Le temps restera sec et le mercure autour des 25 °C ces prochains jours. Fabien Lapierre

Le froid des moutons peut entraîner des chutes de neige en moyenne montagne autour du 11 juin. Jean-Paul Guinnard/24 heures

Son nom prête à sourire, mais le phénomène météo est bien connu en Europe centrale et en Suisse. Le «froid des moutons» se manifeste le plus souvent autour du 11 juin. Il se caractérise par des températures qui peuvent chuter jusqu’à 4 °C en dessous de la moyenne et des précipitations plus importantes sur une période allant du 4 au 20 juin, renseigne Roger Perret sur le blog de MeteoNews.

Pour que le froid des moutons se déclenche, il faut qu’une zone de haute pression se forme à proximité des îles Britanniques ainsi qu’une dépression au sud de la Scandinavie. Un courant froid de nord à nord-ouest s’engouffre alors entre les deux. Or, actuellement, c’est un anticyclone qui se déplace en direction de la Scandinavie et qui devrait y rester longtemps, bloquant le phénomène. De plus, la zone de basse pression présente au-dessus des Açores ne doit pas rejoindre le continent dans les prochains jours.

Réchauffement climatique

Les petites laines seront donc inutiles pour les jours qui viennent, le mercure restera autour des 25 °C. Une laine… de mouton, évidemment, puisqu’il est d’usage de ne tondre la toison des brebis et agneaux qu’après la mi-juin, pour les protéger. Quand le froid des moutons se déclare, il n’est en effet pas rare d’observer des chutes de neige sur les estivages alpins de moyenne altitude.

Cette singularité météorologique jadis d’une grande régularité se fait plus rare, sa fréquence ayant diminué depuis les années 1990 en raison du réchauffement climatique, note Roger Perret.

